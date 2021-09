Hospital de Faro reclama corpo de bebé três dias depois da morte

No Hospital de Faro, uma grávida foi submetida a cesariana, que resultou na morte do bebé.O corpo do bebé falecido foi libertado no dia seguinte, mas o hospital pediu o corpo de volta para realizar uma autópsia 3 dias depois.O caso seguiu para a Ordem dos Médicos e Ministério Público.Uma das queixas relativas ao Hospital de Faro, que foi remetida para a Ordem dos Médicos e Ministério Público, é de uma mulher que estava grávida e que perdeu o bebé.Ficou internada três dias, mas não teve direito à companhia do marido, apesar do teste Covid negativo.