Hospital de Gaia abre nova unidade de Cuidados Intensivos e recebe primeiros doentes

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) abre esta sexta-feira a nova Unidade de Cuidados Intensivos, com um investimento de 5,7 milhões de euros, e recebe já os primeiros doentes, adiantou fonte deste equipamento à Lusa.

Esta unidade, no distrito do Porto, foi construída em 90 dias e conta com 28 camas, incluindo seis quartos de isolamento, estando equipada com ventiladores e monitores de última geração, referiu a unidade hospitalar.

Com 1.650 metros quadrados, a UCI terá uma renovação completa de ar a cada seis minutos, quartos de isolamento com pressão positiva e negativa, mais dois ECMO (dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos) e áreas amplas de pausa e de trabalho para os profissionais, "tendo luz natural garantida em todo espaço", explicou.