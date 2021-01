Hospital de Gaia prepara enfermaria com mais 18 camas após atingir 80% de capacidade

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) está a preparar uma nova enfermaria com 18 camas para doentes covid-19, depois de aberta uma outra no sábado que atingiu esta segunda-feira os 80% de capacidade, indicou fonte daquele hospital.

Em informação remetida à agência Lusa, o CHVNG/E descreve que está a revelar-se necessário alargar a resposta para acolher doentes covid-19, razão pela qual está a ser preparada uma reserva de mais 18 camas em enfermaria.

Esta é a segunda enfermaria que o CHVNG/E prepara no espaço de poucos dias, uma vez que, depois de anunciar um reforço de camas na quinta-feira, este centro hospitalar abriu uma enfermaria com 24 camas no sábado, a qual apresenta esta segunda-feira 80% de capacidade.