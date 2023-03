Hospital de Guimarães tem Laboratório de Hemodinâmica

Começou a funcionar, esta quarta-feira, o Laboratório de Hemodinâmica do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. O novo serviço – equipado com o contributo de mecenas da cidade berço – representa um investimento de 2,5 milhões de euros.



A inauguração contou com a presença do Diretor Executivo do SNS, Fernando Araújo. Segundo o Hospital "o início de funcionamento de mais esta valência demonstra a força da rede das instituições do SNS que, quando alinhadas, são capazes de pôr de lado diferenças e disponibilizar os recursos ao serviço das populações, com proximidade, qualidade e segurança".





Ainda segundo a unidade hospitalar, a realização de cateterismos cardíacos é fundamental na avaliação de doentes com patologia cardíaca e é "usado principalmente no estudo invasivo da anatomia coronária para identificação das lesões obstrutivas que são responsáveis, por exemplo, pelos sintomas de dor torácica na angina de peito ou no enfarte de miocárdio". O laboratório funciona com a colaboração do Hospital de Braga.