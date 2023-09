Hospital de Loures recebe bebé nascido em ambulância com urgência fechada

A administração do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, autorizou a entrada no bloco de partos de uma mulher que deu à luz uma menina a meio da manhã desta quinta-feira, no interior de uma ambulância.A ordem foi dada mesmo com o encerramento daquela unidade hospitalar, decretada esta quinta-feira, e que se estende até à próxima segunda-feira.A pequena Benedita nasceu à porta de casa dos pais, no bairro CAR, em Camarate, perto das dez da manhã desta quinta-feira.Foi chamada uma ambulância dos bombeiros de Camarate quando a mãe entrou em trabalho de parto.No entanto, a urgência do nascimento do bebé levou a que fosse acionada a Viatura Médica do Hospital de Loures.O parto decorreu no interior da mesma, sem complicações para a bebé e a mãe. Ambas acabaram por ser transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo.