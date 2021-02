Foram seis os utentes com mais de cem anos que foram vacinados contra a Covid-19 este sábado no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.“Nunca estive nervoso, correu superbem e não doeu nada”, disse o centenário Sílvio Rafael, que foi vacinado na companhia do filho, com o mesmo nome, e que é médico naquela unidade hospitalar.“Estava a julgar que era outra coisa bem mais difícil, mas correu bem. Foi quase uma brincadeira. Se a vacina não for melhor para mim, pelo menos que seja igual”, disse o idoso, que estava acompanhado da filha, Manuela Pinheiro. “Isto para ele é magnífico”, explicou.