Hospital de Ovar cria nova enfermaria para doentes com coronavírus

O Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, anunciou hoje a criação de uma enfermaria exclusiva para doentes com covid-19, comunidade que, nesse concelho do distrito de Aveiro em estado de calamidade pública, envolvia esta tarde já 432 infetados.

O objetivo é reforçar a capacidade de resposta à pandemia nessa unidade de saúde, que, com cinco novas camas, passa assim a disponibilizar um total de 21 leitos para internamento hospitalar de utentes contaminados pelo novo coronavírus e em estado de gravidade clínica intermédia.

Em comunicado, a direção do hospital nota que a enfermaria foi montada e equipada "em tempo recorde" no ginásio da Unidade de Medicina Física e de Reabilitação do próprio hospital, e já está em funcionamento.

"Esta é mais uma iniciativa no sentido de aliviar os hospitais mais diferenciados, que recebem doentes que inspiram outro tipo de cuidados, como é o caso do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga", afirma o presidente do conselho diretivo do Hospital Francisco Zagalo, Luís Miguel Ferreira.

Anunciado há vários dias, mas ainda inativo está o hospital de campanha que, inicialmente descrito pela Câmara Municipal de Ovar como tendo lotação para 100 doentes, acrescenta afinal "mais 38 camas" de internamento às já disponíveis na outra unidade hospitalar do concelho, segundo o diretor do Francisco Zagalo.

O hospital temporário para responder a necessidades geradas pela pandemia está montado na Arena Dolce Vita, recinto habitualmente reservado para jogos da Associação Desportiva Ovarense, outras provas atléticas e concertos e terá, segundo Luís Miguel Ferreira, "coordenação clínica e técnica a cargo do Hospital Francisco Zagalo".

O diretor da unidade realça, nesse contexto, que "toda a atividade hospitalar está a ser readaptada e reconfigurada para dar resposta às novas necessidades da população", o que, desde o inicio de março, tem envolvido "um intenso trabalho, só possível com uma equipa dedicada de profissionais de saúde que, nas suas diferentes carreiras profissionais, todos os dias trabalham no hospital para tratar doentes e salvar vidas".

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 12.442 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 345 morreram, 1.180 estão internados em hospitais, 184 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que no dia seguinte ficou sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e suspensão de toda a atividade empresarial não afeta a bens de primeira-necessidade. A medida foi entretanto prolongada até 17 de abri.

A 19 de março, todo o país ficou em estado de emergência nacional, regime que vigorará até às 23:59 do dia 17 de abril e que proíbe toda a população de circular fora do seu concelho de residência entre a próxima quinta e segunda-feira, para desincentivar viagens no período da Páscoa.