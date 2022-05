Hospital de Ponta Delgada suspende visitas aos doentes internados com Covid-19

O Hospital de Ponta Delgada, nos Açores, já tem mais de 50 camas destinadas a doentes com Covid-19 e suspendeu as visitas aos pacientes internados, segundo uma nota interna daquela unidade.

Na base desta decisão está o aumento dos números de casos na ilha de São Miguel.

"Na sequência da evolução epidemiológica da pandemia da covid-19 na ilha de São Miguel, plasmado no número de camas que neste momento temos alocadas a doentes (que ultrapassou as 50), focados na salvaguarda da segurança de todos os doentes ao cuidado, determinou-se a suspensão das visitas aos utentes internados", lê-se numa nota interna do Conselho de Administração daquele hospital.