Foi um ano em que o hospital cumpriu o provérbio que diz ‘a candeia que vai à frente alumia duas vezes’.” É desta forma que Nelson Pereira, coordenador do Serviço de Urgência para a resposta à Covid-19 do Hospital de S. João, define um ano de tratamento de doentes infetados com o novo coronavírus.









Foi a dois de março de 2020 que deu entrada - naquele que tem sido um hospital de referência desde a primeira hora no combate à pandemia - o primeiro infetado: um homem de 33 anos. De lá para cá, já foram diagnosticados no S. João mais de 10 mil doentes, dos quais 2250 internados. “O planeamento foi essencial para o sucesso da resposta que temos dado aos doentes”, referiu. Atualmente, estão internados no S. João 35 doentes, a maioria em Cuidados Intensivos.