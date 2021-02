Hospital de S. João recebe mais seis doentes Covid-19 vindos de Lisboa e Vale do Tejo

O Hospital S. João, no Porto, recebe, este sábado, mais seis doentes com Covid-19, oriundos de hospitais de Lisboa e Vale do Tejo.



Ao final da tarde, chegam cinco doentes graves para enfermaria do Hospital Garcia de Orta.





Os doentes estão a ser transportados pelo INEM. Segundo o hospital, ainda esta noite, àquela unidade hospitalar deverá chegar mais um doente do Amadora-Sintra.O Hospital diz ainda que "continua a manter abertura e total solidariedade para receber doentes de hospitais do país que enfrentam situações de elevada complexidade, nomeadamente da região de Lisboa e Vale do Tejo".