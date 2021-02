Hospital de S. João resgata doente Covid do hospital de Leiria

Oxigenação por membrana extracorporal

Oxigenação por membrana extracorporal é uma técnica de suporte de vida extracorporal em doentes com falência cardiovascular ou pulmonar. A ECMO usa uma bomba para fazer circular o sangue de um pulmão artificial fora do corpo, regressando depois à corrente sanguínea.

O Centro de Referência de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) tem por Missão o tratamento de Doentes críticos com falência cardíaca ou pulmonar potencialmente reversível, quando todas as outras medidas de suporte orgânico artificial falharam. Assim, o ECMO pretende ser uma ponte para a recuperação ou para tratamento definitivo (cirurgia cardíaca). Em casos muito selecionados, o ECMO pode também ser uma ponte para transplante.



O Hospital de S. João resgatou esta segunda-feira um doente Covid em ECMO () do hospital de Leiria.O hospital de S. João tem neste momento 16 doentes em ECMO, 14 infetados com o novo coronavírus e outros 2 sem Covid-19.