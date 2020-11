Hospital de Santa Maria da Feira já usou 'capacetes respiratórios' em doentes Covid. Saiba que aparelho é este

O Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira, já usou capacetes respiratórios em 150 doentes Covid-19 desde o início da primeira vaga, avança esta segunda-feira a SIC.Mas que técnica é esta que começa a ser usada em Portugal em doentes com dificuldade respiratória nos cuidados intensivos?O 'Helmet' é um dispositivo de origem italiana que já tem alguns anos de utilização. Veio comprovar, de forma ainda mais sensível, o seu interesse na primeira vaga da pandemia covid, em Itália, onde foi muito utilizado.A técnica tem vindo a revelar-se de grande utilidade nesse contexto. Este dispositivo facilita a oxigenação e as trocas gasosas do organismo."Trata-se de um dispositivo que permite administrar oxigénio em altas concentrações, ao mesmo tempo que fornece uma pressão positiva durante a inspiração e a expiração que é muito importante neste tipo de pneumonia, em que os alvéolos pulmonares estão, por assim dizer, mais rígidos, e que precisam desta pressão para se expandirem e facilitarem a oxigenação e as trocas gasosas do oxigénio pelo dióxido de carbono que normalmente acontece nos pulmões", explicava Nélson Pereira, coordenador da equipa covid do SU do Hospital de São João, quando aquele hospital esteve a dar formação para o uso destes aparelhos.