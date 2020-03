Hospital de Santa Maria não isola profissionais que tiveram em contato com casos de coronavírus, denuncia Federação Nacional dos Médicos

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) denunciou, esta quarta-feira, que o Hospital de Santa Maria, em Lisboa não vai isolar profissionais de sáude que tiveram contacto com casos de coronavírus.Segundo um comunicado da FNAM, o hospital pretende que os profissionais de saúde continuem o seu trabalho com máscara.A federação diz ainda que é uma "atitude que desrespeita os direitos dos profissionais de saúde e de risco para a população" e que não será complacente com qualquer falha de segurança que ponha em risco médicos ou outros profissionais de saúde, assim como a população.