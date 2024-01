Hospital de Santa Maria pediu orientações ao Ministério sobre administração de medicamento às gémeas luso-brasileiras

aos dois secretários de Estado do Ministério da Saúde entre 2019 e 2020

medicação mais cara do mundo, Zolgensma, avança a TVI/CNN Portugal.



A primeira carta da presidência do hospital foi dirigida ao ministério da Saúde a 22 de novembro de 2019, duas semanas antes da primeira consulta para as meninas.



O Hospital de Santa Maria pediu orientaçõessobre a decisão de administrar às gémeas luso-brasileiras, diagnosticadas com atrofia muscular, a"Todos os pedidos de financiamento para este medicamento, enviados à tutela não tiveram resposta. O acréscimo desta despesa inesperada pela dívida contraída, na já debilitada situação económico-financeira da instituição, prejudicou o prazo médio de pagamento a fornecedores que voltou a situar-se nos 320 dias" lê-se no documento a que a TVI/CNN Portugal teve acesso.

As orientações surgiram também pouco tempo após o caso ter sido encaminhado pela Presidência da República para o Ministério e de o filho de Marcelo Rebelo de Sousa ter pedido para se reunir com Lacerda Sales, à época secretário de Estado.