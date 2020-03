Hospital de Santa Maria recebeu três unidades de cuidados intensivos numa semana

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, recebeu esta semana a doação de três unidades de cuidados intensivos, alargando para 90 camas a capacidade de atendimento ao doente crítico com covid-19, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, a Fundação Oriente ofereceu uma unidade de cuidados intensivos (UCI) com 10 camas a este hospital.

Também esta semana o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes ofereceram duas UCI com 10 camas com ventiladores, monitores cardíacos, bombas e seringas infusoras, equipamento essencial no tratamento destes doentes.