Hospital de Santa Maria sem gel desinfetante na Urgência Pediátrica

Um utente que na passada sexta-feira se dirigiu à Urgência Pediátrica do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para tratar do ferimento num braço do filho de 11 anos, denunciou a falta de medidas de prevenção para a Covid-19. "Sentimo-nos completamente desprotegidos em relação à Covid-19", afirmou ao CM. O Centro Hospitalar de Lisboa Norte admite falhas, nomeadamente com a disponibilização de gel desinfetante....

