Hospital de Santarém esgota capacidade devido a vários médicos internados com Covid-19

O Hospital de Santarém está no limite e os doentes urgentes são encaminhados para outras unidades hospitalares por este ter nos seus quadros vários médicos com Covid-19. O diretor-clínico do Hospital Distrital de Santarém, Paulo Sintra, afirmou que a unidade “enfrenta uma diminuição na capacidade de resposta” devido à ausência de 19 médicos: quatro estão infetados e os restantes de quarentena.O responsável explicou ainda que o Serviço de Internamento, onde se encontram nove doentes positivos e 42 suspeitos, está “sobrecarregado por falta de profissionais”. As urgências naquele hospital estão sem capacidade de resposta para doentes com suspeita de enfarte, AVC, dor torácica, neurotrauma único e vertebromedular e outros traumas graves. No Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, Póvoa Santarém, subiu de 31 para 36 os casos ativos – destes há 18 internados.

132 casos ativos no concelho de Arouca



Há 132 casos ativos no concelho de Arouca: 67 são utentes e funcionários do lar da casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga. Há também nove operacionais dos bombeiros voluntários locais. Segundo a presidente da câmara, Margarida Belém, “há quatro doentes internados, três dos quais utentes do lar, sendo que estão todos estáveis. E existem três cadeias de transmissão ativas”.