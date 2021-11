Hospital de Santarém limita visitas a doentes a partir desta terça-feira

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) restringe, a partir desta terça-feira, as visitas aos doentes aí internados, que passam a realizar-se apenas de terça-feira a domingo entre as 14h00 e as 19h00, sendo exigida marcação prévia.

"Nos dias de visita é apenas permitida uma visita por doente internado, tendo cada visita a duração máxima de 30 minutos. Os únicos doentes que permanecem sem visitas em enfermarias são os doentes covid-19, salvo situações excecionais e devidamente justificadas", lê-se numa nota do HDS.

O hospital esclarece que as visitas estão "sujeitas a horário fixo e pré-definido, consoante o quarto de internamento e a respetiva cama", sendo que, "para os doentes que ocupam o mesmo quarto, as visitas serão desfasadas no horário" e não é permitido o acesso a outros pisos nem visitas a outros doentes, "ainda que no mesmo piso".

Os visitantes devem apresentar-se 30 minutos antes do horário de visita e respeitar as "regras de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a desinfeção das mãos, o distanciamento físico, o uso de máscara, a apresentação de certificado digital covid ou teste de antigénio com resultado negativo inferior a 48 horas", acrescenta.

