O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, encontra-se esta quarta-feira com constrangimentos no serviço de neurologia (Via Verde AVC), não sendo possível receber doentes, informa uma fonte oficial da proteção civil.É solicitado que os corpos de bombeiros da área de influência passem os dados clínicos para que o CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) os possa referenciar.