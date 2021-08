Hospital de São João desmonta hospital de campanha na segunda-feira

Um ano e meio após ter sido instalado e ter recebido os primeiros infetados com a Covid-19, o hospital de Campanha do INEM, montado em frente ao Hospital de São João, no Porto, Vai ser desmontado. Irá acontecer na manhã da próxima segunda-feira, dia 30 de agosto.

A instalação ficou concluída a 7 de março do ano passado. Este hospital, em tendas amarelas, constituiu uma resposta fundamental ao Serviço de Urgências durante mais de 18 meses.

Centenas de profissionais e milhares de doentes foram atendidos nesta estrutura, tendo constituído um modelo inovador e eficaz de triagem e primeira resposta, que rapidamente se generalizou no país.

O processo de desinstalação do Hospital de Campanha do INEM irá ser acompanhado por Fernando Araújo, Presidente do Conselho de Administração do CHUSJ, e Luís Meira, Presidente do Conselho Diretivo do INEM.