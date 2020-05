Hospital de São João e Unilabs Portugal refutam acusações sobre testes com "erro de diagnóstico"

Comunicado conjunto Hospital de São João e Unilabs Portugal sobre testes errados

acrescenta ainda que a empresa que realizou os testes é liderada pelos filhos de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Filipe Menezes, ex-presidente do PSD e da Câmara Municipal de Gaia.

O Hospital de São João e a Unilabs Portugal esclareceram em comunicado que desconhecem qualquer estudo feito a atletas de clubes profissionais ou não profissionais realizados na instituição, avançado pelo jornal Expresso deste sábado.O Centro Hospitalar Universitário São João refere ainda em comunicado que não tem qualquer "protocolo com clubes de futebol portugueses para colheira de análises de pesquisas de Covid-19, e não tem conhecimento de resultados de testes de atletas de clubes".Também a Unilabs Portugal nega as conclusões tiradas pelo jornal Expresso acusando a publicação de sensacionalismo. As duas instituições sublinham que existe uma "multiplicidade de fatores que pode afetar os referidos resultados".O jornal Expresso refere na sua publicação deste sábado que os testes que a empresa Unilabs tem vindo a realizar a jogadores profissionais têm dado resultados errados. O mesmo meio