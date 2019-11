Hospital de São João no Porto bate recorde de nascimentos num dia

Foi um dia em grande em termos de nascimentos no Hospital de S. João, no Porto. Na quinta-feira, dia 06 de novembro, a equipa de Obstetrícia do Centro hospitalar Universitário não teve mãos a medir e, em 24 horas, fez 17 partos, 13 normais e quatro cesarianas programadas.



Ao todo nasceram 11 meninos e 6 meninas. O primeiro parto de uma menina aconteceu pouco depois das três da madrugada e o último às 08h40 – com outra menina a nascer.





Em nota enviada à comunicação social, o diretor do serviço de obstetrícia, Nuno Montenegro, explica que este momento demonstra a capacidade que serviço nacional de saúde dispõe nas suas instituições para dar respostas de forma capaz, com a qualidade e segurança exigidas, em nome do bem-estar das mães, dos recém-nascidos e acompanhantes.Na nota o hospital informa ainda que mães e bebés estão bem de saúde. Refira-se que antes deste episódio, já tinham nascido 16 bebés num só dia naquele hospital.