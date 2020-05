Hospital de São João no Porto com casos de coronavírus residuais

"Nas últimas três semanas, temos um número residual de casos: zero, um ou dois por dia quando, no pico da epidemia, chegámos a ter 350 casos suspeitos dos quais 100 eram positivos num só dia. Isto dá-nos uma segurança relativa de que o risco é claramente menor". Nelson Pereira, coordenador da equipa Covid do Serviço de Urgência do Hospital de S. João, no Porto, admite que a situação atual, na Área Metropolitana do Porto, é de "contenção", mas acrescenta que "o alívio é relativo".

"Estamos convencidos de que não deveremos ter desafios do nível que tivemos no início da pandemia - toda a organização que tivemos de fazer e tudo o que aconteceu aqui, aconteceu pela primeira vez em Portugal, sendo que a epidemia foi galopante. Mas também estamos convencidos de que vamos ter de viver muitos meses lado a lado com este vírus e que, nos próximos meses ou anos, vamos ter muitos outros desafios", diz ao CM.

O hospital de campanha, com módulos do INEM, junto à entrada da Urgência do Hospital de S. João, já estava ontem fechado. "Tivemos de nos reinventar e expandir o serviço para dar resposta ao número de casos que iam surgindo", explica.





