Hospital de São João no Porto retoma atividade programada a 4 de maio suspensa devido ao coronavírus

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, vai a partir de 04 de maio retomar a "atividade programada" não urgente, suspensa desde março devido à pandemia de covid-19, revelou hoje à Lusa a instituição.

Fonte oficial do CHUSJ explicou que o plano relativo à atividade não programada inclui "várias dimensões", abrangendo as cirurgias (particularmente as de ambulatório), o hospital de dia, a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, bem como a consulta externa, que também vai continuar a ser feita de forma não presencial.

"O CHUSJ, no âmbito do seu plano de contingência, encontra-se a planear alargar a atividade programada (que estava restrita às situações urgentes ou inadiáveis, como questões oncológicas ou cardiovasculares prioritárias), a partir do dia 04 de maio", revelou a instituição.