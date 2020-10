Hospital de São João no Porto suspende parte das cirurgias devido à Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, revelou esta terça-feira que vai ativar "nas próximas horas" o nível três do seu plano de contingência para a covid-19, ficando suspensa parte da atividade cirúrgica programada.

À Lusa, o gabinete de comunicação do CHUSJ explicou que a ativação do nível três do plano de contingência (que possui quatro níveis) implica a alocação do serviço de medicina interna à covid-19, "tendo impacto direto na limitação da atividade cirúrgica eletiva", ou seja, a suspensão de parte da atividade cirúrgica programada.

A ativação deste nível surge em resposta à necessidade de "aumcentar" as áreas de internamento dedicadas à covid-19 e ao fluxo no serviço de urgência.