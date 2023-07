O Centro Hospitalar de São João, no Porto, foi condenado a pagar uma indemnização de 314 mil euros por lesionar os nervos do braço esquerdo de um doente, hoje com 40 anos, o que fez com que perdesse a quase total mobilidade desse membro. A decisão transitou já em julgado, depois de o Supremo Tribunal Administrativo ter rejeitado analisar um novo recurso.









