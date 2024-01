Hospital de Setúbal cria lista de espera para ambulâncias de bombeiros

A administração do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, criou e afixou uma lista de espera para as ambulâncias dos corpos de bombeiros que se deslocam à urgência daquela unidade hospitalar para deixar doentes.

A denúncia foi feita ao CM por Bartolomeu Costa, comandante dos bombeiros voluntários de Castanheira do Ribatejo. O responsável descreve um cenário de verdadeiro caos naquela unidade de saúde, com uma longa fila de ambulâncias de corporações de bombeiros que, nesta quinta-feira, se mantêm à espera de maca para deixar os doentes que transportam.

"O hospital criou um esquema que passa pela afixação de uma lista nas urgências, onde as tripulações de bombeiros que vão chegando deixam os respetivos nomes e identificações, começando depois uma longa espera para que o doente possa finalmente ter atendimento médico", explicou o comandante Bartolomeu Costa.

"Tenho quatro ambulâncias INEM na corporação, e três estão neste momento presas em hospitais. Além da que está em Setúbal, tenho outra em Vila Franca de Xira, e outra no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A justificação é sempre a mesma: não haver macas para tratar os doentes", acrescentou.

Bartolomeu Costa revela mesmo que tomou a decisão de "na quarta-feira à noite ordenar que uma tripulação de uma ambulância que aguardava para deixar um doente no hospital de Setúbal deixasse lá a maca com o doente". "Fi-lo para proteger os bombeiros, sabendo que o doente fica a cargo do hospital. Os bombeiros voltaram a Setúbal esta quinta-feira a ver se conseguem recuperar a maca. Sei que há outros corpos de bombeiros a tomarem este tipo de decisões", concluiu.

O CM teve, entretanto, acesso a um vídeo que mostra a situação no interior da urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. As imagens mostram doentes deitados em maca, à espera de atendimento, em nítido sofrimento.