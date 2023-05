Uma médica do Hospital de Viana do Castelo ligou à família de uma idosa, de 84 anos, que se encontrava internada nessa unidade hospitalar, para dar conta do seu falecimento. Horas depois voltou a ligar a comunicar que se tinha enganado e que, afinal, a mulher estava viva. O caso foi divulgado pelo neto da mulher, um conhecido humorista de Barcelos, nas redes sociais.









Ver comentários