Hospital de Vila Franca de Xira conta 42 casos de covid-19 e um óbito

O Hospital de Vila Franca de Xira – onde já ocorreu um óbito por Covid-19 –, registava esta quarta-feira 42 casos positivos da doença (19 doentes e 23 trabalhadores), informou fonte hospitalar. O surto infeccioso neste hospital do distrito de Lisboa foi divulgado na terça-feira e a mesma fonte garante que a estrutura realizou, até ao momento, "um total de 290 testes de despistagem", 238 dos quais com resultado negativo.A vítima mortal era um "doente de 90 anos que sofria de múltiplas patologias graves associadas" e, dos infetados, há três que estão internados e "inspiram mais cuidados devido à idade avançada". Os restantes mantêm-se "clinicamente estáveis", enquanto os profissionais estão "em isolamento no domicílio".O Hospital de Vila Franca de Xira reforçou as medidas de segurança e higienização e não permite acompanhantes em Medicina Interna.Um surto de Covid-19 que terá sido provocado por uma médica em serviço na Casa de Repouso Fonte Serrã, Póvoa de Santarém, obrigou à evacuação dos mais de 60 idosos à guarda da instituição.A operação começou na terça-feira à noite, com a retirada dos 24 utentes que testaram positivo para o novo coronavírus para o Hospital de Santarém, onde os casos que inspiram cuidados permanecem internados, sob vigilância médica.Esta quarta-feira, as autoridades completaram a evacuação do lar, levando os 34 idosos não infetados para as instalações da Fonte Boa, na antiga Estação Zootécnica Nacional do Vale de Santarém, uma estrutura de resposta de primeira linha montada para acolher este tipo de casos.Durante a tarde, os meios do Serviço Municipal de Proteção Civil limparam e desinfetaram as instalações da casa de repouso.Há mais uma morte por Covid-19 a lamentar no lar MHAS - Centro Geriátrico, em Setúbal, confirmou esta quarta-feira aofonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Sobe, assim, para dois, o número total de vítimas naquela instituição que esta quarta-feira registava 76 casos ativos (54 em residentes e 22 em funcionários).Segundo a Ministra da Saúde, estes números integram já as estatísticas esta quarta-feira apresentadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS). "É um dos surtos associados aos números que constam no boletim", afirmou Marta Temido na conferência de imprensa que atualiza a evolução da pandemia da Covid-19 no nosso país.Entretanto, subiu também o número de utentes do MHAS – Centro Geriátrico a serem internados por causa da doença. Esta quarta-feira, eram já nove (e não oito) os residentes hospitalizados.Dois restaurantes na freguesia do Carvalhal (Grândola), o Museu do Arroz e a Ilha do Arroz, foram encerrados, na mesma semana, devido a um surto de Covid-19 que já infetou 18 pessoas, informou o delegado de saúde local, Ismael Selemane.O surto teve origem num caso positivo, diagnosticado na quinta-feira (20 de agosto), entre os funcionários destes estabelecimentos, que pertencem ao mesmo proprietário.As 18 pessoas infetadas residem no concelho vizinho de Alcácer do Sal. Doze são funcionários de um restaurante, dois são do outro. Os restantes casos positivos para a infeção são de familiares.No entanto, há mais testes a decorrer, pelo que é possível que se confirmem novos casos positivos de Covid-19 associados a este surto.