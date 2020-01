Hospital de Vila Franca de Xira e Luz em Lisboa lideram ranking de Excelência Clínica

Os Hospitais da Luz, em Lisboa (pertencente ao grupo privado Luz Saúde) e o de Vila Franca de Xira lideram o ranking de Excelência Clínica de entre 158 unidades públicas e privadas, que integram o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde (SINAS).De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), o Hospital da Luz destaca-se nesta avaliação porque obteve a nota máxima (três estrelas) em sete áreas, tendo submetido 12 das 16 especialidades analisadas pela ERS. Já o Hospital de Vila Franca de Xira, gerido em regime de Parceria Público-Privada (PPP) com o grupo José de Mello Saúde, conseguiu três estrelas em seis áreas, tendo submetido 13 áreas a avaliação (ver infografia).No âmbito da Excelência Clínica são avaliadas as áreas de Angiologia e Cirurgia Vascular, Cardiologia, Cirurgia de Ambulatório, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cuidados Intensivos, Cuidados Transversais, Ginecologia, Obstetrícia, Ortopedia e Pediatria.A ERS destaca que, dos 158 estabelecimentos abrangidos pelo SINAS, 121 unidades obtiveram efetivamente classificação nesta dimensão. Destas, 102 conseguiram a atribuição da estrela correspondente ao primeiro nível de avaliação.O Hospital de Braga, que em setembro voltou a ser gerido na totalidade pelo Estado, e o Hospital de Cascais perderam a liderança do ranking, que detinham em 2018. Ocupam agora, simultaneamente, o terceiro lugar, com mais hospitais.A ERS revela que, de uma forma global, verificou-se "a melhoria do cumprimento de alguns dos indicadores de processo associados a diferentes áreas cirúrgicas", acrescentando que também houve melhorias nos indicadores de obstetrícia.A avaliação da excelência incidiu sobre internamentos entre julho de 2017 e julho de 2018.unidades de saúde integram o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde. Conhecidos os resultados, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) procede com regularidade à realização de auditorias para a credibilização de todo o sistema.A Entidade Reguladora da Saúde é um organismo público que regula os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, do setor público, privado, cooperativo e social, independentemente da natureza jurídica, nomeadamente hospitais, clínicas, centros de saúde, consultórios, laboratórios de análises clínicas, equipamentos ou unidades de telemedicina, e termas.