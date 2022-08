Hospital de Vila Franca de Xira sem constrangimentos no bloco de partos nos próximos dias

O Hospital de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, esclareceu hoje que não estão previstos constrangimentos no bloco de partos nos próximos dias.

O esclarecimento do hospital surge na sequência de uma informação divulgada pela agência Lusa com base na plataforma do Serviço Nacional de Saúde, que permite ver o horário destes serviços de urgência e blocos de partos, que às 12h00 indicava que o bloco de partos encerrava no domingo às 09h00, informação que foi atualizada às 13h35 de hoje.

Uma fonte do Hospital de Vila Franca de Xira adiantou à Lusa que "não se prevê constrangimentos nos próximos dias, nem na próxima semana, no serviço de urgência de ginecologia/obstetrícia e no bloco de partos".