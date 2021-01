Hospital de Viseu lotado abre oitava enfermaria

São cada vez mais os doentes diagnosticados com Covid-19 que chegam ao Hospital de Viseu, que foi obrigado a abrir a oitava Enfermaria. São agora 192 os internados nestes espaços e 13 nos Cuidados Intensivos, que aumentou a capacidade para 20 camas.Perante estes números e “porque o hospital não tem capacidade para abrir mais Enfermarias”, segundo apurou o, está ativa a partir de segunda-feira a estrutura de apoio de retaguarda e o hospital de campanha, instalados no Pavilhão do Fontelo, para aliviar a unidade de saúde.