Hospital de Viseu não faz testes de despistagem ao coronavírus por falta de condições

Em Viseu não se fazem testes de despistagem para a Covid-19 porque o laboratório do hospital não tem condições, o que põe em causa a segurança dos profissionais. O Ministério da Saúde sabe do problema mas até ao momento nada fez para o reverter. Desta forma, o Hospital de Viseu foi relegado para um patamar inferior no que concerne ao combate à pandemia de coronavírus.

