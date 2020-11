Hospital de Viseu reserva camas nos cuidados intensivos

No Hospital de Viseu estão oito pessoas internadas nos cuidados intensivos devido à Covid-19. No total, há nove camas que, segundo fonte hospitalar, “podem ser extensíveis para 16, caso a situação se agrave nos próximos dias”. De momento, três enfermarias estão “cheias de doentes internados com a mesma doença”, complementa a mesma fonte. Isto significa que são cerca de 80 doentes. Porém, e se a situação o exigir, é aberta uma quarta enfermaria para dar resposta aos utentes. Por causa da pandemia estão agora suspensas no Hospital de Viseu as consultas de pediatria, pneumologia e medicina interna. “As consultas não prioritárias estão paradas”, explica fonte hospitalar. Estão também suspensas as cirurgias de adicional com internamento.





