Hospital deixa morrer idosa com gangrena

Família acusa médicos de negligência.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:13

Maria dos Anjos Duarte, 83 anos, morreu com gangrena no hospital de Viseu, após ter ido três vezes à urgência. A sobrinha, Ana Ester Pinto, acusa os médicos de negligência e apresentou queixa no livro amarelo.



O pesadelo começou a 14 de março. Maria dos Anjos, que tinha sofrido um AVC, queixou-se de uma dor forte no peito e foi transportada ao hospital. "Fizeram vários exames mas ignoraram que tinha a perna fria e queixava-se", conta Ana Ester.



A tia teve alta e regressou a casa. Voltou ao hospital nos dois dias seguintes, acabando por ficar internada. "Dias mais tarde uma médica relatou-me que a situação era grave. A minha tia tinha gangrena e a solução era cortar-lhe a perna. Fiquei sem palavras".



Maria dos Anjos Duarte acabou por morrer a 4 de abril e Ana Ester não tem dúvidas: a culpa é da médica que atendeu a tia na primeira ida à urgência.



PORMENORES

Hospital averigua

Ao Correio da Manhã, o conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela-Viseu disse estar a "reunir todos os dados para dar resposta à reclamação da utente", não prestando mais informações sobre o caso em concreto.



Família aguarda

Ana Ester Pinto está revoltada com o que aconteceu com a tia e aguarda pela confirmação formal da causa da morte de Maria dos Anjos, de quem tomava conta. "Perdi a minha tia porque não ligaram às queixas dela. Mataram a minha tia", acusa.