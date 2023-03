Lucas Rosa, de 28 anos, foi diagnosticado com tuberculose, mas apenas na segunda vez que se dirigiu às urgências do hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa. Na primeira consulta não lhe foram feitos exames, apesar dos sintomas apresentados.



O doente dirigiu-se, há uma semana, às urgências num quadro de tosse persistente com sangue na expetoração e febre.









