Hospital do Algarve alarga capacidade de resposta para doentes não Covid

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) alargou a sua capacidade de resposta para doentes não-Covid, apurou oSão no total 24 camas no Hospital Santa Maria em Faro e 26 no São Gonçalo em Lagos, cerca de 50 camas não-Covid na região algarvia na sequência de um parceria entre o CHUA e unidades privadas.O Hospital Santa Maria em Aaro não funcionava desde há dois anos. Trata-se de uma extensão do CHUA numa altura em que os hospitais estão no limite devido à atual pandemia de Covid-19. Deve estar apto a funcionar já na próxima segunda-feira.