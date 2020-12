Hospital do Litoral Alentejano retoma visitas esta quarta-feira

As visitas a doentes internados no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, foram retomadas esta quarta-feira, com condicionalismos para prevenir a transmissão do novo coronavírus, informou a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).

Segundo a administração da ULSLA, "o momento atual permite retomar as visitas aos doentes, com o reforço de medidas de segurança".

Aos dias pares, estão abertas as visitas nos serviços de Medicina B e C. Aos dias ímpares, podem ser visitados os doentes internados no serviço de Cirurgia Geral e no serviço de Ortopedia. O horário das visitas é das 14h00 às 16h00.

A ULSLA acrescenta que só são permitidas visitas "com marcação prévia" e que "apenas será permitida presença de uma visita por doente, com a duração máxima de 15 minutos".

O agendamento das visitas terá de ser realizado, por telefone, através do número geral da ULSLA (269 818 100), das 10h00 às 12h00, no dia anterior à mesma.

Durante a permanência no serviço de internamento "é obrigatório a utilização de máscara cirúrgica e a desinfeção das mãos".