Hospital do Litoral Alentejano sem visitas devido ao coronavírus

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) implementa a partir desta sexta-feira, 27 de março, um novo regime de visitas aos doentes internados no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, em virtude da pandemia de Covid-19.

Desta forma, deixa de haver visitas aos doentes internados na unidade hospitalar, com exceção da Unidade de Cuidados Paliativos, onde será permitida a presença de um acompanhante.

No Serviço de Urgências só serão permitidas visitas ou acompanhantes se o médico assim o autorizar.

Devido a estas alterações, a unidade hospitalar informa que haverá um período de informação por telefone sobre os doentes internados, das 14h00 às 15h30, destinado à pessoa de referência de cada paciente.

O Hospital do Litoral Alentejano quer reduzir ao mínimo possível a presença de pessoas na unidade de saúde e aproveitar todos os meios disponíveis para o atendimento dos doentes.

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) serve uma população de 100 mil habitantes nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.