Hospital Dona Estefânia desmente Marcelo Rebelo de Sousa

O Hospital Dona Estefânia (HDE), em Lisboa, nega que tenha dado qualquer indicação à família das gémeas luso-brasileiras de que as crianças deveriam ser tratadas no Hospital Santa Maria com o Zolgensma, para a Atrofia Muscular Espinhal. Ao CM, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, a que pertence o HDE, desmente a referência feita na segunda-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de que o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, teria contactado o HDE, “que tinha dito que seria Santa Maria, de facto, o hospital adequado para se apurar se, sim ou não, era possível” o tratamento.









