Hospital Dona Estefânia tem cinco crianças internadas com coronavírus

Há cinco crianças infetadas com o novo coronavírus internadas no serviço de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, a unidade hospitalar de referência no que diz respeito à Pediatria.

Segundo o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), que agrega o Dona Estefânia, estas crianças em internamento têm, em média, quatro anos. O quadro clínico das mesmas tem-se mantido está...

