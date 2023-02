A Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), em Bragança, vai dar formação a famílias de acolhimento de idosos e adultos com deficiência, a partir deste mês.





CM Maria Adelaide Batista, assessora da direção de enfermagem da ULSNE.



“Queremos dar melhores condições a quem é cuidado e evitar alguns problemas”, referiu aoMaria Adelaide Batista, assessora da direção de enfermagem da ULSNE.

Para já, será feita uma auscultação de diagnóstico às 34 famílias para perceber as principais lacunas, sendo que, no rol das principais competências da formação, “higiene e levante de idosos com falta de mobilidade terão maior ênfase”, sublinhou Adelaide Batista.