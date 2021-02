Hospital estuda caso de gémeos que nasceram com Covid

Dois meninos gémeos, que nasceram quase um mês antes da hora, acusaram positivo para a Covid-19, no teste feito à nascença, a 31 de janeiro, na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo. A mãe, de 38 anos, tinha testado positivo ao novo coronavírus, à entrada na maternidade e, contrariando todas as teorias conhecidas, os filhos nasceram infetados. A confirmar-se a infeção vertical - de mãe para filhos - será caso único no país e “raríssimo” no mundo.





“Até agora temos sossegado todas as mães, porque não eram conhecidos casos de infeção ‘in utero’, mas a confirmar-se esta suspeita, será um caso para estudarmos”, referiu aoPaula Pinheiro, diretora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULSAM, onde foi feita a recolha de uma amostra de placenta que seguiu para análise no Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge.