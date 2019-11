Hospital Garcia da Orta admite encerramento noturno

O presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Orta garantiu esta sexta-feira à noite que ainda não há uma decisão tomada quanto ao modelo de funcionamento das urgências pediátricas.



Luís Amado admite que o encerramento durante a noite é um das possibilidades "em cima da mesa", mas há outras. Caso a opção, seja pelo fecho noturno, este serviço passará a funcionar diariamente entre as 08H e as 20h, adiantou aquele responsável.

Durante a próxima semana, estão previstas reuniões com o serviço hospitalar e com a Administração Regional de Saúde. A expectativa é a de que o novo modelo de funcionamento seja anunciado até quinta-feira.

Entretanto, até dia 18, mantém se o modelo atual, ou seja, encerramento aos fins de semana.