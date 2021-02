Hospital Garcia de Orta com menos internados e menor pressão nas urgências

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, tem este sábado menos 27 doentes internados por covid-19 no total, e regista menos um internamento em cuidados intensivos e uma menor procura das urgências respiratórias, de acordo com dados divulgados.

"O Hospital Garcia de Orta regista este sábado, dia 13 de fevereiro de 2021, um total de 201 doentes positivos por infeção por SARS-CoV-2, dos quais 157 estão internados em enfermaria, 28 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 16 doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD)", adiantou o hospital em comunicado.

Na sexta-feira, o HGO, no distrito de Setúbal, registava um total de 228 doentes covid internados, o mesmo número que se verificava no dia anterior, sendo que 29 estavam em cuidados intensivos, mais dois do que na quinta-feira.