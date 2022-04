O Hospital Garcia de Orta, em Almada, reencaminha, por semana, 47 doentes do serviço de Urgência para centros de saúde do concelho e do Seixal. Feitas as contas, são quase sete diariamente.



As transferências acontecem no âmbito de um projeto, em que o HGO participa desde o segundo semestre do ano passado, e que prevê o encaminhamento de doentes pouco urgentes (pulseira verde) e não urgentes (pulseiras azul e branca) para resposta e atendimento naquele nível de cuidados.









Ver comentários