Hospital Garcia de Orta esgota capacidade de camas afetas a doentes com Covid-19

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, tem as 155 camas afetas à covid-19 ocupadas, anunciou esta quarta-feira a instituição, sublinhando que a sua capacidade "está para além do seu nível máximo" do Plano de Contingência.

Segundo o hospital, o Plano de Contingência previa inicialmente um total de 66 camas em enfermaria e nove de cuidados intensivos, destinadas a doentes covid-19.

"Hoje, o Hospital Garcia de Orta regista um total de 155 doentes positivos por infeção por SARS-COV-2, dos quais 136 estão internados em enfermaria, 18 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e um doente internado em Unidade de Hospitalização Domiciliária", adianta em comunicado.