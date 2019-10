Hospital Garcia de Orta fechou Urgência Pediátrica

A Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, encerrou este sábado durante a noite, por falta de médicos para cumprir a escala noturna."A Urgência do serviço de pediatria encerrará das 20:00 de hoje, dia 12 de outubro, até às 08h00 de amanhã [domingo], dia 13 de outubro, por insuficiência de médicos pediatras para cumprir a escala noturna", indicou, em comunicado, o Conselho de Administração do HGO. Os hospitais Santa Maria ou Dona Estefânia, em Lisboa foram propostos, no mesmo documento, como alternativa a quem recorreu ao serviço durante o período em que permaneceu encerrado.Na sexta-feira, o Sindicato dos Médicos da Zona Sul alertou que a Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta continuava em risco de fechar à noite e que mais quatro médicos podem demitir-se caso não existam "mudanças".