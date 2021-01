Hospital Militar de Coimbra com capacidade até 60 camas para apoiar doentes Covid

A estrutura de apoio e retaguarda instalada no Hospital Militar de Coimbra terá uma capacidade que pode chegar às 60 camas para doentes com covid-19, afirmou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

A unidade já instalada no Hospital Militar de Coimbra tem de momento 31 camas para doentes com covid-19, 21 destas com rampas de oxigénio, tendo uma "capacidade de expandir até às 60 camas", disse António Lacerda Sales, que visitou hoje aquela estrutura, tendo também estado presente o coordenador para a covid-19 na região Centro e secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Segundo o membro do Governo, a unidade já está a receber utentes, estando preparada para acolher "doentes de média e baixa complexidade", infetados com covid-19.

"Coimbra tem uma estrutura pública boa e agora surgiu esta estrutura que vai ser muito útil", salientou.

De acordo com António Lacerda Sales, os recursos humanos são assegurados pela Cruz Vermelha.

Questionado sobre o porquê de não serem já asseguradas as 60 camas, o secretário de Estado realçou que essa é uma decisão dos órgãos diretivos, nomeadamente da Administração Regional de Saúde do Centro e do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

"Temos sempre capacidade de nos ir reinventando nesse limite, para criar expansibilidade da rede. Esta é mais uma alternativa e garantidamente que, se órgãos diretivos assim o entenderem, serão abertas as restantes camas", salientou.

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, sublinhou que esta estrutura de retaguarda funciona de forma complementar, salientando a conjugação de esforços entre as diversas entidades para assegurar "mais este ponto de apoio".

"O que interessa hoje é combater a pandemia, como é exemplo este trabalho", disse o autarca, também presente na visita, referindo que foi a Câmara Municipal que assegurou o acolhimento dos profissionais de saúde em hotéis da cidade.

Em declarações aos jornalistas, Manuel Machado avançou ainda que o município já disponibilizou o Pavilhão Multidesportos Mário Mexia como centro para vacinação em massa, quando essa fase arrancar.

"Tem boa localização, boas acessibilidades e reúne as condições técnicas", acrescentou.