Hospital não avisa lar da morte de utente

Unidade de Faro reconhece "falha no protocolo interno" e abre processo de averiguação.

Por Diana Santos Gomez | 01:30

Foi na sequência de mais uma visita habitual, na quarta-feira à tarde, a um utente internado desde 25 de junho no Hospital de Faro, devido a uma pneumonia, que uma assistente social do lar de Querença, de onde era proveniente o homem, de 61 anos, ficou a saber, sem aviso prévio da unidade hospitalar à instituição, que afinal o paciente já tinha morrido há dois dias, a 2 de julho.



Os motivos concretos que terão provocado a morte do utente ainda não foram comunicados ao lar, que teve de dirigir-se, através de uma funcionária, aos serviços da receção do Centro Hospitalar Universitário do Algarve para ter acesso à informação.



A assistente social explicou ao CM que um funcionário do hospital lhe disse que "não se encontrava ninguém com o nome do utente" no serviço de internamento.



"Eu insisti, explicando que tinha a certeza da existência do paciente", continua a assistente social", "ele voltou a verificar e não encontrava o registo do doente que tinha desaparecido do sistema". O funcionário "fez novas pesquisas e verificou chocado, sem saber o que dizer, que a pessoa tinha falecido dia 2 de julho, segunda- feira, portanto tivemos conhecimento dois dias depois porque descobrimos", lamenta.



O lar diz que o hospital tinha acesso aos contactos associados ao doente, uma vez que "tinha tido episódios de urgência com alta hospitalar, devidamente comunicados".



O Centro Hospitalar Universitário do Algarve reconhece a "falha no protocolo interno e lamenta a situação", garantindo que vai abrir um processo de averiguação.



Procedimento

O CM apurou que em casos de ausência de familiar e sendo o utente de um lar, o hospital em causa deve informar no próprio dia da morte a instituição para que o funeral social seja realizado pelo lar.



Hospital de Faro

Unidade hospitalar "lamenta a falha no cumprimento deste protocolo e abrirá processo de averiguação interna no sentido de perceber o motivo pela qual a situação não foi comunicada a tempo".



Registo Clínico

O utente falecido a 2 de julho deu entrada no hospital a 25 de junho e ficou internado uma semana até falecer. O lar aguarda pelo processo burocrático para realizar o funeral social.